Programação comemora 25 anos da Fundação Palmares

A Fundação Cultural Palmares (FPC) comemora, na próxima quinta-feira, 25 anos de trabalho e contribuição para a valorização das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras.

A programação do jubileu de prata, entretanto, já foi iniciada e acontece em 10 cidades brasileiras: Brasília, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luis, Recife, Porto Alegre, Vitória, Cuiabá e Maceió.

Entre os principais temas em discussão estão a cultura negra e políticas públicas; memória e identidade da cultura afro-brasileira; o corpo negro no audiovisual; artes cênicas e artes plásticas; o universo literário negro; a questão quilombola na perspectiva do Direito; mídia e relações raciais; religiosidade e cultura afro-brasileira, entre outros assuntos.

O presidente da instituição, Hilton Cobra, destaca a importancia da fundação, "primeira instituição pública federal voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira".

Cobra defende uma legislação específica para a cultura brasileira. "Atualmente a mesma legislação que rege a construção de um estádio, rege a montagem de um espetáculo", afirma o presidente.

Mostra de documentários - Salvador, a primeira capital brasileira a receber a programação comemorativa, abriga a 1ª Mostra de Documentários Palmares.Doc. Nesta sexta-feira, 23, será a vez do filme de Sofia Federico, Nós e o Bando, sobre a trajetória do Bando de Teatro Olodum, no Centro Cultural Alagados, às 19 horas.

Já no próximo dia 27, dois eventos marcam a programação na capital baiana: o primeiro é uma mesa-redonda e o segundo a exibição do filme Povo de Santo. A mesa A Representação das Tradições Afro-brasileiras na Mídia terá, entre outros, a participação de Makota Valdina Pinto, do Terreiro Tanuri Junsara; do presidente da Fundação Cultural Palmares, Hilton Cobra, e de Wilson Militão, diretor do documentário Povo de Santo. As ações acontecem no Terreiro Tanuri Junsara.

Patrimônio - A Fundação Palmares é responsável pela preservação do patrimônio cultural material e imaterial afro-brasileiros.

Patrimônio material são os bens culturais físicos, que podem ser acessados ou visitados. Já o patrimônio cultural imaterial é definido pela Unesco como as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas e também os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que são associados a determinadas comunidades

