Programa do Porchat estreia na Record no dia 24 de agosto

O programa do humorista Fábio Porchat acaba de ganhar uma data oficial de estreia na Record: 24 de agosto, uma quarta-feira, logo após o "Programa do Gugu".

A atração, assim como outras do canal, como o de Xuxa, Sabrina Sato e Gugu, terá seu nome focado na personalidade do apresentador, e será chamado "Programa do Porchat". Serão quatro edições por semana, de segunda a quinta-feira.

Principal nome contratado pela emissora em 2016, o apresentador já chegou até mesmo a fazer piada com sua nova 'casa'.

Num vídeo de divulgação, Fábio comenta em uma reunião que pretende fazer sua divulgação em programas da concorrente Globo, como o "Domingão do Faustão", o "Mais Você" e o "Vídeo Show". Ao ser informado que está na Record, o humorista leva as mãos à cabeça e lamenta: "Ih, meu Deus! É na Record... Por isso que o Faro tá me mandando mensagem no Facebook!".

adblock ativo