Programa de Amaury Junior exibe entrevista com Nicolas Cage

O programa de Amaury Júnior levará ao ar nesta quarta-feira, 11, uma entrevista com o norte-americano Nicolas Cage. O ator conversou com a jornalista Maria Cândida e falou sobre trabalho e vida pessoal. Na matéria que irá ao ar, Cage contará que proíbe o filho de assistir aos seus filmes para não atrapalhar a relação da família.



Ex- apresentadora do “Programa da Tarde” e “12 Mulheres”, ambos da Rede Record, a jornalista também negocia com Amaury Júnior um quadro no programa dele, segundo informações do colunista Flávio Ricco. De acordo com a publicação, a jornalista pretende apresentar uma atração voltada para o universo feminino.

