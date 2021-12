Programa Boa Praça reúne diversão e arte em praça da Pituba

Na praça Lúcia Magalhães, na Pituba, estandes de moda, música e gastronomia estão montados para a penúltima edição do Salvador Boa Praça, que termina neste domingo, 12. No primeiro dia do evento, realizado neste sábado, 11, exposições e vendas de produtos foram realizadas ao som da Roda de Choro, Stripulia Folia, Bailinho do Faustão e Márcia Freire.

A estratégia utilizada pelos organizadores do evento para atrair os consumidores é a diversidade de serviços com preços promocionais. “O público pode adquirir o mesmo produto dos estabelecimentos, porém, com o preço diferenciado. Tudo é acertado com os expositores”, conta Saulo Passos, organizador do evento.

Dentro do objetivo, a velha expressão “prender pela barriga” pode ser usada para a diversidade culinária ofertada na Feira Gastronômica. Com o limite máximo de preço fixado em R$ 25, diversas comidas podem ser experimentadas com ingredientes diferenciados. É o caso de Sérgio Gomes, dono da Black Pepper, food truck que atua na venda de hambúrgueres artesanais. “Hoje vamos apresentar o Black Melt. Ele é feito com 150g de carne, molho 3 queijos, mel, cúpula, maionese e bacon”, explica. O pedido de cardápios diferenciados foi feito pela organização do Boa Praça.

A Liquida Moda é o outro exemplo do plano de atração de público, todas as peças de vestuário e acessório estão com descontos de preço. “Estamos com promoções de bolsas, nécessaires, mochilas”, explica Linalice Specth, representante da marca Candida Specht Ateliê.

A Liquida Moda e a Feira Gastronômica continua na programação deste domingo. Além delas, fazem parte da grade de atividades e atrações a Oficina de Pintura e Recreação, às 10h, a bandas Forró do Meio Dia, às 12h30, Bailinho do Canela Fina, às 15:30, Retrofolia, às 17h, e a Sembalitro, prevista para às 18h.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo