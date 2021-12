Professora de dança é a nova 'Deusa do Ébano' do Ilê

A professora de dança e moradora do bairro de Itapuã, Gisele Santos Soares, 24 anos, foi eleita a mais nova "Deusa do Ébano" da 38ª edição do concurso Noite da Beleza Nega, do Ilê Aiyê. O evento aconteceu na Senzala do Barro Preto, sede do bloco afro, no bairro da Liberdade.

A jovem, que participou pela primeira vez do concurso, agora terá a missão de representar o grupo na luta pela valorização da riqueza histórica da cultura afro-brasileira em todo o mundo.

Os jurados avaliaram as finalistas em requisitos como beleza, atitude, aptidão para dança afro e conhecimento sobre a história do 'mais belo dos belos' e do povo negro da Bahia. Apoiada pelo Governo do Estado, por meio da Bahiatursa e das secretarias de Turismo (Setur) e de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), a Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê é o maior concurso de beleza e exaltação da mulher negra no Brasil, sendo realizado desde 1975.

