Produtor quer Bahia na rota das turnês internacionais

Foi durante um show de Lulu Santos, na Concha Acústica, lá pelos idos dos anos 1990, que o mineiro Aluizer Malab, que naquela época morava na Bahia, descobriu que era a área de entretenimento o que queria fazer na vida. Pouco depois daquele dia, ele trocou a carreira na área de alimentos e bebidas pelo showbiz.

Esta semana Malab estará de volta à capital baiana para comandar um equipe com mais de 2.500 pessoas encarregada de montar toda a estrutura para a realização do mega show do cantor inglês Elton John.

A apresentação em solo baiano está marcada para sábado, 22, às 21 horas, na Itaipava Arena Fonte Nova. Além de Salvador, a turnê passará pelo Rio de Janeiro, Goiânia e Fortaleza.

Aos 44 anos, com 26 dedicados ao universo da música, ele diz estar confiante no sucesso da empreitada. "Há muito queria incluir Salvador numa turnê internacional.

Primeiro porque tenho uma relação afetiva com a cidade, onde morei durante alguns anos, e segundo porque acredito no potencial dessa terra, assim como de toda a região Nordeste para receber espetáculos desse porte", diz.

Falta de patrocínio

A confiança parece mesmo grande. Tanto que o produtor decidiu bancar com recursos próprios a vinda do artista britânico para cá. O valor total do investimento ele não revela, mas deixa escapar que ficará entre R$ 5 e 6 milhões, que espera recuperar com a venda dos mais de 45 mil ingressos.

A segurança do produtor não serviu para convencer o empresariado a investir no show do britânico. "Reconheço que não corri muito atrás de patrocínios em função da falta de tempo para me dedicar à captação, mas me chamou a atenção a falta de interesse das empresas, inclusive as locais, em associar suas marcas a um produto de entretenimento desse porte".

Dono das produtoras Malab Produções e TF7, esta última responsável pela turnê, Malab conta que a viabilização da turnê brasileira só aconteceu porque tem uma rede de contatos com produtores da América Latina. "Fizemos um pool para reduzir os custos de produção que são altíssimos. Só assim foi possível", diz.

Esta não é a primeira vez que Malab trabalha com Elton John. Foi ele o produtor da última turnê do artista britânico no Brasil. "Os artistas estrangeiros estão muito interessados na América do Sul e eu sou apenas uma ponta desse iceberg".

Divisor de águas

Criador do festival Eletronika, um dos maiores do País voltado para a música alternativa, Malab é também o empresário da banda Pato Fu há 21 anos. Responsável pela volta do grupo Os Mutantes, que retornou à cena há três anos, acredita que o show de Sir Elton John reunirá aqui cerca de 45 mil pessoas.

Para ele, essa apresentação será um divisor de águas para a Bahia. "Quero incluir Salvador definitivamente na rota dos grandes shows internacionais. Primeiro porque a Bahia tem uma importância cultural absurda para ficar de fora das grandes turnês, e depois porque o mercado no Sudeste está saturado. Quero abrir novos mercados

Para Malab, experiências anteriores em solo baiano, como as turnês do Black Eyed Peas, Beyoncé e Joss Stone, que não tiveram lá um grande sucesso de público, não o assustam. "O momento hoje é outro", diz, evitando polêmicas com os produtores responsáveis.

Segundo ele, Salvador já constava da sua lista de cidades para receber o show de Elton John desde a última turnê do artista em 2011. "Só não trouxe porque não havia aqui um espaço como essa arena".

Considerando a procura pelos ingressos, o empresário parece ter mesmo acertado na decisão de inserir a Bahia no circuito de shows internacionais.

adblock ativo