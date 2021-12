Produtor lança CD com gravações de fitas K7 de Cássia Eller

Em um amontoado de fitas cassete antigas, a voz de uma carioca de 21 anos esperava por ser redescoberta. Mais de três décadas se passaram até que gravações caseiras da jovem cantora Cássia Eller (1962-2001) chegassem em estado bruto para os seus fãs brasileiros.

O álbum O Espírito do Som - Vol. 1 - Segredo - Cássia Eller em Brasília é o primeiro lançamento do projeto que visa trazer à tona músicas inéditas da intérprete que deixou o seu estilo marcado na música nacional.

Lançado pelo selo Porangareté em parceria com a gravadora Coqueiro Verde, o disco é composto de dez faixas gravadas por Cássia Eller entre novembro e dezembro de 1983 em Brasília (DF). Ela resgata canções estrangeiras e nacionais das décadas de 1960 e 1970.

Composições como Happiness Is A Warm Gun, de John Lennon e Paul McCartney, Segredo, de Luiz Melodia, Ne Me Quitte Pas, de Jaques Brel, e Airecillos, de Marlui Miranda, mostram a personalidade que começava a se formar, além da disposição em se aventurar por diversos estilos e idiomas desconhecidos.

Tesouro musical

O músico Rodrigo Garcia é o responsável pela idealização e direção do projeto O Espírito do Som. Amigo de Cássia, ele participou da gravação de três álbuns da artista, além de viajar em turnês entre 1997 e 2001. Rodrigo diz que há três anos foi convocado pela família da cantora, especificamente o filho Chicão e a viúva Maria Eugênia, para também cuidar do acervo de Cássia ao lado deles

"Durante as buscas para o documentário cheguei até Elisa de Alencar, ex-namorada de Cássia, com quem ela viveu em Brasília. Ela redescobriu essa fita com os áudios e despretensiosamente me mandou. Fiquei impressionado com o sabor de raridade e emoção das faixas", conta.

A jornalista Elisa de Alencar lembra que morou com Cássia Eller entre os anos de 1982 e 1986. Nesse período, as duas trocaram muitas ideias sobre música e deram o pontapé para a carreira da jovem intérprete. "Nessa época, as cantoras conhecidas eram Rosa Passos e Zélia Duncan porque já tocavam nos bares e faziam alguns shows na cidade", resgata ela.



No ano de 1983, durante a produção do espetáculo Os Gigôlos, Elisa faria uma viagem para encontrar seu irmão Pedro em Olinda. "Foi aí que Cássia decidiu gravar uma fita para ele num aparelho de som antigo chamado três em um", afirma.



O K7 ficou anos guardado nas gavetas até vir à luz com um repertório de 27 músicas inéditas. Rodrigo Garcia diz que mais dois álbuns serão lançados com esse material. "São gravações em voz e violão e algumas coisas gravadas por ela para musicais teatrais", pontua. "Posso dizer que vem por aí uma versão de Surabaya Johnny, de Bertolt Brecht, e Summertime, cantada com Marcelo Saback e a Janette Dornellas".



Identidade em formação

Cássia Eller explora com força e naturalidade a sua voz. Com pegada rocker, o álbum é uma edição de colecionador e traz a genuína Cássia vivendo as músicas sem preocupação com abusos em extensão de notas.

Ela diverte-se e emociona em versões como Ausência, de Ednardo, e Good Morning Heartache, de Irene Higginbotham, Ervin Drake e Dan Fisher.



Rodrigo também foi responsável pela restauração e explica que o processo foi feito em um estúdio caseiro. "Não houve nada de excepcional. Apenas tirei alguns chiados e caprichei no que podia nas frequências, graves e equalizações", afirma.

Todo o repertório, à exceção de Golden Slumbers, dos Beatles, é inédito na discografia de Cássia Eller e simboliza sua busca por um modo único de cantar. "Ela tinha uma maneira própria de abordar e reinterpretar as notas e as melodias das canções. Em todas essas raras gravações é possível ouvir uma interpretação incrível com força e personalidade", declara Rodrigo.

