Produção do BBB 10 divulga novas fotos da casa

Nesta segunda-feira, 11, a produção do Big Brother Brasil divulgou novas fotos do interior da casa da décima edição do reality show. Entre as mudanças estão os quartos, o confessionário, uma banheira de hidromassagem na parte externa da casa e uma nova casa, que até já recebeu o nome de 'Puxadinho'.



O 'Quarto do Líder' também sofreu mudanças, desta vez, de localização. Ele agora será dentro da casa e não mais em uma área isolada.



Entre as novidades da atração está o uso de microfones impermeáveis, que serão usados dentro da água e o uso do Twitter pelos participantes.



Conheça outros ambientes da casa do Big Brother Brasil 10





