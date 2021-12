Produção da Bahia `Pulo do Gato´ exibida na TV Brasil

O piloto da produção baiana Pulo do Gato será exibido nesta terça-feira, às 18h30, na TV Brasil. O projeto foi um dos oito selecionados de todo o Brasil pelo edital FICTV/Mais Cultura, iniciativa do MinC. Agora, dois podem virar minissérie de 13 episódios, escolhidos pelo público através do site www.tvbrasil.gov.br. A ideia é fomentar a teledramaturgia independente e produção voltadas para jovens das classes C,D e E. Pulo do Gato, de autoria de Alan Miranda e Vinicius Morais, direção de Romenil Santos, conta a história de um entregador de marmitas em Salvador.









Imagem do piloto da série baiana Pulo do Gato, de Alam Miranda da Silva

adblock ativo