'Procurando Dory' tem recorde de bilheteria em sua pré-estreia nos EUA

O filme "Procurando Dory" arrecadou US$ 9,2 milhões nesta quinta-feira, 16, em sua pré-estreia nos Estados Unidos. A cifra é considerada um recorde para a estreia de uma animação. O último sucesso de pré-estreia de uma produção do gênero ocorreu no ano passado com "Minions", que obteve US$ 6,2 milhões.

Estima-se que a bilheteria de "Procurando Dory", a nova animação da Pixar, ultrapasse os US$ 100 milhões neste fim de semana. É esperado que o filme arrecade mais do que o último grande sucesso da Pixar, Toy Story 3, que começou sua temporada em 2010 com a marca de US$ 110,3 milhões em ingressos vendidos.

Antes, as pré-estreias de filmes ocorriam nos EUA com sessões apenas à meia-noite, mas, recentemente, as exibições têm acontecido mais cedo para possibilitar a ida de famílias às salas de exibição. Fonte: Associated Press.

adblock ativo