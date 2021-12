Processo de separação de Sthefany Brito e Pato está suspenso

Mais um capítulo do processo de separação da atriz Sthefany Brito e do jogador de futebol Alexandre Pato foi divulgado neste sábado, 22. Segundo informações do site Ego, na última terça-feira, 18, a Justiça decretou a suspensão temporária da ação de separação litigiosa ingressada pelos advogados do atleta.

De acordo com o site, os advogados da atriz entraram com uma “ação de incompetência”, que questiona o mérito ou a territorialidade da ação inicial. Isso quer dizer que o processo do divórcio não poderia ser julgado no Rio de Janeiro, já que Stefhany reside na Itália.

Um advogado consultado pelo site explicou que, em caso de separações litigiosas, a ação deve acontecer no domicílio da mulher.

