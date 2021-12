Problemas financeiros afetam o setor cultural

O governo está deixando de repassar na sua integralidade os recursos mensais vinculados ao Fundo de Cultura do Estado da Bahia. As duas empresas mantenedoras do Fundo, Oi e Coelba, recolheram ao Estado, de janeiro a 19 de setembro deste ano, R$ 25,79 milhões do adiantamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - tributo que alimenta o fundo.

Foram pagos efetivamente pelo Fundo de Cultura para projetos aprovados, durante o mesmo período, pouco mais de R$ 7,6 milhões. Os números são da Secretaria de Cultura do Estado (Secult). O restante do dinheiro está no caixa único do Estado. A alegação do governo é a de que o recurso do ICMS integra o caixa único.

A movimentação financeira do fundo de cultura citada acima foi fornecida oficialmente pela Secult ao diretor de teatro Gordo Neto. Ele apresentou os dados na última quarta-feira, 9, durante plenária do Conselho de Cultura, para uma plateia de mais de 80 artistas insatisfeitos com o atraso nos pagamentos de seus projetos.

Como convidado da Mesa, para prestar esclarecimentos, estava o secretário de Cultura, Albino Rubim. Também convidado, o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, não compareceu ao encontro.

"Claro que nós gostaríamos que fosse pago a contento. Mas o estado tem que levar em conta o caixa que ele tem", disse Rubim. Ele revelou que o orçamento previsto para o fundo em 2014 pode ser reduzido em R$ 9 milhões: de R$ 41 milhões passaria a R$ 32 milhões.

A Secult informou na terça-feira que a Secretaria da Fazenda garantiu repasses de, pelo menos, R$ 5 milhões por mês até o final do ano para honrar os atrasos nos pagamentos. De acordo com o gestor do Fundo, Carlos Paiva, hoje o débito é de R$ 12 milhões (vencidos) e outros R$ 20 milhões vencerão até dezembro. Por essa razão, parcelas de projetos podem ser pagas somente ano que vem.

Alguns artistas demonstraram sua insatisfação. "O governo diz que fez um orçamento para 2013 otimista demais. O que significa isso? Que não existe planejamento! A responsabilidade estásendo colocada na Sefaz o tempo todo, mas aqui é uma questão de gestão de governo!", opinou o ator Dodi Só.

Também convidado, o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, Álvaro Gomes (PCdoB), foi instado pelos artistas a intermediar um encontro com o governador Jaques Wagner (PT) e Manoel Vitório.



Querem que o parlamento aumente as cifras para o Fundo no orçamento 2014. Pedem, ainda, alteração da lei que regula o fundo, determinando datas para o depósito dos repasses de ICMS.



