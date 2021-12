Priscila Fantin e Eri Johnson perdem carteira de habilitação na Lei Seca

Os atores Priscila Fantin e Eri Jonhson perderam suas carteiras de habilitação na noite dessa quinta-feira, 9. Segundo informações publicadas nesta sexta-feira, 10, no portal Extra, os atores se recusaram a fazer o teste do bafômetro durante blitzes da Lei Seca, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

adblock ativo