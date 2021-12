Priscila Fantin é acusada de agressão por ex de seu namorado

Priscila Fantin está sendo acusada de agressão pela ex de seu atual namorado, o ator Renan Abreu. A gerente de loja Fabiana Kopke prestou queixa na da 15ª DP (Gávea), em que afirma ter sido agredida pela atriz na madrugada da última sexta-feira, 1º, em um bar no Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. O motivo da briga seria ciúmes do namorado.





