Príncipe William e Kate Middleton divulgam foto oficial do noivado

O príncipe William e Kate Middleton divulgaram neste doming,12,o no Reino Unido as fotos oficiais do noivado dos dois, registradas pelo fotógrafo peruano Mario Testino.

As duas fotografias oficiais mostram o casal em atitudes diferentes, uma mais formal e outra mais descontraída.

Em uma das imagens, William - segundo na linha de sucessão do trono britânico - e sua noiva aparecem de pé, ele com a mão suavemente pousada na cintura dela e ela repousando a sua no braço dele, ambos sorrindo.

Esta fotografia, em plano americano (três quartos do corpo), foi tirada na Câmara do Conselho do Palácio de Saint James (Londres), construído por Enrique VIII no século XVI.



A outra fotografia mostra o casal sorrindo, William envolvendo Kate com os braços.



Em ambas, Kate expõe o anel de noivado, que um dia foi da princesa Diana - mãe de William -, que morreu em um acidente de carro em 1997.

