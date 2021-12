O príncipe William e Kate Middleton comemoram oito anos de casados nesta segunda-feira, 29. O duque e a duquesa de Cambridge oficializaram a união em 29 de abril de 2011, com uma cerimônia realizada na Abadia de Westminster para quase duas mil pessoas.

No Instagram, a conta oficial do casal, Kensington Royal, compartilhou imagens do casamento e comemorou a data. "Oito anos atrás hoje - obrigada pelas mensagens adoráveis ao aniversário de casamento do duque e duquesa de Cambridge!", diz a publicação, que já ultrapassa as 500 mil curtidas na rede social.

William, de 36 anos, e Kate, de 37, tiveram três filhos após o casamento. Príncipe George é o primogênito, de cinco anos; Charlotte tem três, enquanto o caçula, Louis, acaba de completar um.

Nos comentários da publicação, fãs e seguidores do casal comemoraram junto: "O casamento de William e Kate foi a primeira vez que muitos de nós tivemos a oportunidade de assistir a um casamento real e com certeza não desapontou."

