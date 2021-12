Prince morreu de overdose de opióide, afirma oficial de Justiça

Um oficial de Justiça disse à Associated Press que exames revelam que Prince morreu de overdose de opiáceo. A informação ainda não foi confirmada oficialmente. O cantor de 57 anos foi encontrado morto no dia 21 de abril, em sua casa em Minneapolis (EUA). O profissional, que atua próximo à investigação, falou na condição de anonimato porque não tem autorização para falar com a imprensa sobre o caso.

As descobertas, se confirmadas, determinam que substâncias suspeitas a base de opióides desempenharam papel importante na morte do cantor. Depois que Prince morreu, outro oficial disse à AP que investigadores estavam pesquisando se a overdose tinha sido por causa de remédios receitados por seu médico semanas antes da morte.

Prince morreu menos de uma semana depois que seu avião particular fez uma parada de emergência em Moline, Illinois (EUA), ocasião em que o cantor precisou de atendimento médico. Uma testemunha disse que Prince estava inconsciente e que nos primeiros socorros foi dado ao cantor uma dose de Narcan - usado em casos de suspeita de overdose de opióide. Fonte: Associated Press.

