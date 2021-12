Primeiro Biergarten de 2019 será realizado neste domingo

O primeiro Biergarten do ano vai acontecer no próximo domingo, 13, a partir das 15h, no Trapiche Barnabé, no Comércio. Os interessados podem adquirir os ingressos no site do evento.

A primeira edição de 2019 trará Pali, trompetista argentina que toca groove jamaicano, DJ Secretinho e o Bailinho do Faustão.

O Bier ficou famoso por reunir cerveja e música, além de proporcionar bons encontros.

