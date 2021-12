Há 20 anos, no dia 23 de junho de 1995, chegava às lojas brasileiros o primeiro álbum da banda Mamonas Assassinas, um fenômeno da música nos anos 90, que detém o recorde de vendas mais rápido na história da música, com três milhões de cópias em menos de um ano.

A banda era formada por Dinho, Júlio, Bento e os irmãos Samuel e Sérgio Reoli e praticamente todas as músicas do álbum fizeram sucesso: "Pelados em Santos", "Robocop Gay" e "Vira-Vira", dentre outras. Nos sete meses em que fizeram sucesso, o cachê da banda era o mais caro do Brasil, variando de R$ 50 mil a R$ 80 mil.

A carreira meteórica da banda terminou tragicamente em 2 de março de 1996, quando os integrantes sofreram um acidente de avião no qual todos os ocupantes da aeronave morreram.

Primeiro álbum dos Mamonas Assassinas completa 20 anos

