Primeira série original australiana da Netflix tem ator brasileiro no elenco

Primeira série original da Austrália no serviço de streaming, Tidelands traz seres metade sereia em conflito com humanos e terá sua estreia global no dia 14 de dezembro. A produção da Netflix conta com o brasileiro Marco Pigossi, ator que participou de recentes novelas da TV Globo, no elenco.

A história tem como protagonista Cal McTeer, que volta para a sua cidade natal para buscar uma herança. Interpretada pela australiana Charlotte Best, a jovem passou dez anos em centros de detenção juvenil e na cadeia.

Na cidade, uma pequena vila de pescadores, ela descobre uma comunidade que vive em um local afastado da baía. Os chamados "Tidelanders" são metade sereia e metade humanos. Elsa Pataky, de Velozes e Furiosos, dá vida à líder Adrielle, que está disposta a tudo para proteger sua tribo. Na disputa de território iminente, Cal tem que escolher um lado.

Marco Pigossi, que esteve na novela A Força do Querer e na minissérie Onde Nascem os Fortes, faz sua estreia em uma produção estrangeira. O ator interpreta Dylan. Os australianos Peter O'Brien, de X-Men Origens: Wolwerine, e Aaron Jakubenko são alguns outros nomes do elenco.

A série é da produtora australiana Hoodlum, responsável pela série de 2014 Secret & Lies, que ganhou adaptação americana para o canal ABC. O roteirista Stephen M.Irwin também escreve Tidelands.

Estadão Conteúdo

