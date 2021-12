Primeira edição do Virote Cultural começa nesta quinta em Salvador

Começa nesta quinta-feira, 3, a 1ª edição do Virote Cultural de Salvador, que contará com programação educativa nas praças do Pelourinho, Campo Grande e no Parque da Cidade. A grade de atrações é gratuita e vai até o próximo domingo, 6, com show do forrozeiro Zelito Miranda no Parque da Cidade.

Com o tema "24h de cultura a favor do meio ambiente", os shows começam na manhã do dia 5, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Além de Zelito, apresentam-se as bandas Mil Milhas e Inter. Foram incluídas ainda a exposição de peças do artista plástico J. Cunha, a montagem de stands educativos, teatro de rua, solos de dança e grupos de hip hop.

A expectativa é receber 5 mil visitantes e o intuito é sensibilizar a população a respeito do consumo de água, vida marinha, lixo urbano e demais problemas do cotidiano. Em nota oficial, o organizador do evento, Fábio Teixeira, lembra que o projeto tem nome semelhante à Virada Cultural de São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, tem uma proposta diferenciada.

“Não deve ser comparado às viradas culturais do Rio ou São Paulo por ter conceito absolutamente diferente. O de Salvador tem a intenção de estabelecer um canal de educação e cultura voltado ao meio ambiente, informar e estimular a sociedade, empresas e governos a trabalharem individual e coletivamente na resolução de problemas relacionados ao tema, aproveitando o Dia Mundial do Meio Ambiente para uma conscientização a respeito do assunto".

Programação:



>>Praça Campo Grande

De 3 a 6 de junho

Exposição de peças do artista plástico J. Cunha inspiradas nos temas desertificação, poluição, derretimento das geleiras e uso consciente da água.



>>Pelourinho

De 3 a 6 de junho

Painéis com conteúdo ambiental educativo expostos nas praças Quincas Berro d'Água, Pedro Arcanjo e Teresa Batista.



>>Parque da Cidade

Dia 5 de junho:

9h – Abertura: palestras nos stands da Embasa e Projeto Tamar.

10h – Atração infantil: "O Mundo de Chiquinho".

11h – Teatro de rua e circo: "Os esquisocênicos".

12h – Grupo de teatro CA&BA: "Judite Fiapo na Serra Pelada"

13h – Solos de dança e apresentação do grupo de hip hop CA&BA

14h – Grupo de forró: "Padim Vô"

15h – Show: banda Mil Milhas

16h – Show: banda Inter

17h – Encerramento das atividades



Dia 6 de junho:

11h – Show de Zelito Miranda (encerramento do evento)

adblock ativo