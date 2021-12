Primeira edição da temporada do Biergarten será neste domingo

O primeiro Biergarten acontece neste domingo, 15, a partir das 14h, no Trapiche Barnabé. Nesta temporada o público poderá conhecer as novas cervejas da linha Wäls e Colorado, dentre elas a Colorado Nassau, Wals Verano e Wals Session Willy.

Além desses rótulos, o evento reúne mais de 20 rótulos cervejas para todo tipo de paladar e ocasião, com as Bohemias, a nova linha Brahma Extra, e as baianas Inocente e Estrela Tricolor. O som do Biergarten desta edição ficará por conta da banda Osmyfriends, Eric Assmar Trio e Dj Camilo Fróes. Os ingressos custam R$ 35 no site Sympla ou no Rhoncus Pub & Beer Store.

