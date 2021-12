Preta Gil posta foto no Twitter com Ariadna em ensaio de bloco no Rio

Eliminada do Big Brother Brasil 11 com 49% dos votos, Ariadna participou na noite desta quarta-feira, 19, do ensaio do bloco de Preta Gil, no Rio de Janeiro. Após o encontro, a cantora postou a foto da cabeleireira, primeira transexual a participar do reality show da Rede Globo. “Adorei conhecer Ariadna uma mulher sem meias palavras, forte e linda!”, comentou em seu Twitter.

