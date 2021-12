Preta Gil completa 42 anos e ganha festa surpresa do marido

Preta Gil teve uma comemoração dupla nesta segunda-feira, 8. Além do seu aniversário de 42 anos, que lhe rendeu uma linda surpresa do seu marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, a cantora também comemorou mais uma edição da famosa Noite Preta, festa que ela costuma organizar em casas noturnas.

O evento aconteceu no Hidden Agenda In Rio, boate localizada em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

Preta publicou no Instagram uma foto da mesa de flores e guloseimas preparadas pelo marido para surpreendê-la. "Com você minha vida é assim!!! Só flores!! Obrigada pela surpresa meu amor!!! Te amo infinito!", disse a cantora nas redes sociais.

Com você minha vida é assim !!! Só flores !! Obrigada pela surpresa meu amor !!! Te amo infinito!! #preta42 Uma foto publicada por Preta Gil 🎤 (@pretagil) em Ago 8, 2016 às 4:26 PDT

adblock ativo