Preta Gil afirma que processará deputado

Preta Gil processará o deputado Jair Bolsonaro (PP) devido a um comentário durante uma entrevista para o CQC, da Band, veiculada na noite desta segunda-feira, 28. O deputado disse que não falaria de ¿promiscuidade¿ em resposta a uma pergunta feita por de Preta Gil sobre a possibilidade de o filho dele se envolver com uma mulher negra.



"Preta, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu", disse. Após a exibição do programa, a cantora postou uma mensagem no seu Twitter afirmando que procuraria seu advogado. ¿Sou uma mulher Negra, forte e irei até o fim".

adblock ativo