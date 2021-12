Preparador de elenco busca talentos mirins para série de TV

A experiência de 11 anos como preparador de atores fez com que Luiz Mário Vicente desenvolvesse um olhar aguçado para ver potenciais talentos para teatro, cinema e TV. No caso de atores mirins, ele diz que o faro funciona na base de tentativa e erro, num processo que se ajusta à cada produção.

"Você não pode tratar a criança como profissional, apesar de ela estar fazendo um trabalho profissional. Meu método é ver o que tem pra trabalhar, aquilo que a direção almeja. É entender essa criança e ver como posso ajudá-la a chegar aonde é preciso", conta o ator e diretor santista, que está em Salvador há cerca de dez dias para selecionar o elenco mirim da série de TV Francisco Só Quer Jogar Bola.

Em 13 episódios de 26 minutos, a série contará a história de Francisco e seus cinco amigos, crianças que moram em apartamentos e precisam driblar a falta de espaço para brincar plenamente.

As filmagens vão acontecer em um edifício no bairro de Ondina, em Salvador, de março a junho deste ano. A expectativa é que o produto seja exibido em primeira mão na TVE em 2017.

O processo

A busca pelo elenco principal (cinco meninos e uma menina) e mais figurantes partiu de uma convocatória por vídeos de crianças entre 8 e 10 anos, com ou sem experiência em teatro e publicidade. Dos 700 inscritos iniciais, foram selecionadas algumas dezenas para a segunda etapa, uma espécie de vivência em grupos grandes, que aconteceu no Forte do Barbalho.

Nos dias seguintes o recorte foi reduzido e começaram as oficinas testes, um misto de formação e seleção, nos quais as crianças participam de conversas, dinâmicas e brincadeiras, se movimentam e participam de exercícios bem soltos.

"A criança tem que ter uma capacidade de embarcar no projeto que é dela, afinal serão três meses de filmagem. Tem que ter uma inteligência especial, repertório, compreensão para falar, desinibição natural. A gente está em busca dessas características, mas é tentativa e erro até sentir também confiança na criança e principalmente no que está entorno dela, como a família administra essa carreira, se isso atrapalha ou ajuda", afirma Luiz Mário Vicente.

No currículo, ele traz a preparação de atores para as séries Fora de Controle e Cidade dos Homens, os longas Querô, O Menino da Porteira e Trampolim do Forte.

Sofia Federico, diretora geral da série, acompanha a maior parte das oficinas testes e acredita que as crianças têm muito a contribuir com o produto. "A gente está super aberto para acolher o que elas vão aportar nesse processo, o que elas são, as brincadeiras que elas vão propor. É isso que torna o trabalho mais interessante", diz ela a diretora dos curtas Cega Seca (2003), Vermelho Rubro do Céu da Boca (2005) e Caçadores de Saci (2005).

Para ela, a novidade é trabalhar um produto audiovisual mais longo. "São tempos muito mais dilatados, uma história de mais de 300 minutos de conteúdo audiovisual que vai para tela. É mais tempo filmando, convivendo com uma história. O fazer tem sido o mesmo que eu já vivi", conta Sofia, que assina o roteiro juntamente com Davi Caires e João Rodrigo Mattos.

Francisco Só Quer Jogar Bola foi um dos projetos contemplados pelo Edital de Fomento à Produção Audiovisual Baiana 2014, com o valor de R$ 2.399.862. O montante corresponde a mais de um terço do recurso total do edital, R$ 6 milhões, aportados pela Ancine e pelo Irdeb (na proporção de dois terços e um terço, respectivamente).

