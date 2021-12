Prepara! Netflix divulga trailer oficial da série Vai Anitta

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 1, o primeiro trailer de "Vai Anitta". Focado na vida da cantora carioca, o documentário vai divulgar os passos da funkeira que foi do funk ao pop internacional.

Com um foco extremamente pessoal, “Vai Anitta" promete mostrar os bastidores do trabalho feito pela cantora, dando ênfase às "estratégias, risadas e dramas" do dia a dia dela. No trailer divulgado, as imagens mostram desde os grandes shows até as gravações mais complicadas.

Além de retratar vários momentos como os bastidores das gravações de clipes, shows, tratamentos para dores por conta da agenda atribulada, além do depoimento de pessoas que trabalham e convivem com a funkeira.

Os episódios serão disponibilizados no dia 16 de novembro.

