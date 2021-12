Prêmios vão destinar até R$ 10 mil para projetos culturais de Salvador

Através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, a Fundação Gregório de Mattos (FGM) lança nesta semana a plataforma Mapa Cultural de Salvador, bem como a chamada pública para os Prêmios Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, Conceição Senna de Audiovisual e Jaime Sodré de Patrimônio Cultural.

Durante o programa 'Isso é Bahia' desta terça-feira, 29, o gerente de promoção cultural da FGM, Felipe Dias Rêgo, destacou que estas iniciativas são instrumentos que visam possibilitar os repasses da Lei Aldir Blanc em Salvador.

Os três prêmios - que já estão disponíveis por meio de chamada pública - e o Mapa Cultural vão permitir o repasse de R$ 5 mil a R$ 10 mil para empresas, espaços, instituições culturais, grupos e coletivos, entre outros.

No total, a FGM vai destinar R$ 18,7 milhões em recursos para os projetos. Deste valor, R$ 9,13 milhões serão investidos nas chamadas públicas e R$ 9,59 milhões para o Mapa Cultural.

"A gente vai ter em torno de 150 projetos beneficiados a partir de chamadas públicas, e mais de 500 espaços, grupos e coletivos beneficiados através do Mapa Cultural", pontua Felipe Dias Rêgo.

Prêmios

As chamadas públicas foram divididas em três prêmios, que abraçam, cada um, categorias diferentes das áreas culturais.

O Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas vai premiar propostas de atividades artísticas e culturais voltadas às linguagens do teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura, artes integradas, jogos digitais e arte de rua.

Serão contempladas 50 propostas com prêmios de R$ 50 mil e 25 propostas com prêmios de R$ 100 mil, com cota de 30% para agentes culturais negros e negras, além de pelo menos duas propostas oriundas de Comunidades Remanescentes de Quilombos.

O Prêmio Conceição Senna de Audiovisual tem objetivo de promover alternativas para a produção, distribuição e acesso a conteúdos audiovisuais locais.

Serão contempladas oito propostas com prêmios de R$ 60 mil. Destas, quatro serão de formação e quatro de desenvolvimento de roteiro. Também serão contempladas oito propostas com prêmios de R$ 100 mil para produção de curta metragens de animação, ficção e documentário. Das vagas, são reservadas cotas de 30% para agentes culturais negros e negras.

O Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural vai apoiar manifestações e práticas culturais de preservação, salvaguarda, valorização, dinamização e demais ações de manutenção do patrimônio material e imaterial.

Serão contempladas 15 propostas voltadas ao segmento Patrimônio Material, sendo nove com prêmios de R$ 50 mil e seis com prêmios de R$ 100 mil. Também tem-se 45 propostas com ações direcionadas ao Patrimônio Imaterial, sendo 30 propostas com prêmio de R$ 30 mil e e 15 propostas com prêmio de R$ 60 mil.

Também serão reservadas cotas de 30% para proponentes agentes culturais negros e negras.

Requisitos e documentações

Segundo o gerente de promoção cultural da FGM, as documentações necessárias para se inscrever tanto nas chamadas públicas quanto no Mapa Cultural são consideradas básicas e de comprovação.

O Mapa Cultural é voltado para instituição, coletivo ou grupo cultural que tenha interrompido as atividades por causa da pandemia. As documentações necessárias são comprobatórias de custos, gastos, existência, atuação na área cultural.

Já nos editais de premiação são documentações como currículo, RG e planilha orçamentária do projeto.

Prazos

As chamadas públicas foram lançadas nesta segunda, 28, com sistema de inscrição, e ficam disponíveis até o dia 12 de outubro.

Já o Mapa Cultural abre o sistema de inscrições nesta quarta-feira, 29, pelo prazo de 15 dias, com o objetivo de que os grupos e instituições possam conhecer e se inscrever.

Conforme Felipe, o resultado final de todas essas chamadas deve sair no final de outubro ou início de novembro, para que a FGM possa fazer as convocações e realizar os pagamentos.

"Importante dizer que os projetos oriundos destes editais são para o início de 2021. Já o benefício do Mapa Cultural é pago ainda este ano e os ganhadores devem prestar contas para a Fundação Gregório de Mattos e fazer uma contrapartida ainda em 2021 também", finaliza o gerente da FGM.

