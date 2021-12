A Fundação Cultural do Estado (Funceb) está com as inscrições abertas para o Prêmio das Artes Jorge Portugal. O prêmio, com valor total de R$ 24 milhões, integra o Programa Aldir Blanc Bahia, gerido pela Secretaria de Cultura do Estado. Até o momento, a premiação conta com 150 projetos inscritos. As inscrições são gratuitas e online, até o próximo dia 19 de outubro.

Poderão concorrer propostas inéditas das linguagens artísticas que possam ser apresentadas virtualmente, nas sete linguagens artísticas geridas pela Funceb (Literatura, Música, Teatro, Audiovisual, Artes Visuais, Dança e Circo). Ao todo, 380 propostas artísticas serão selecionadas.

De acordo com a diretora-geral da Funceb, Renata Dias, podem se inscrever na premiação pessoas físicas, pessoas jurídicas - incluindo Micro Empreendedor Individual (MEI) - e grupos e coletivos culturais.

"A comunidade artística aguardava, ansiosamente, a materialização deste instrumento que está sendo acionando em função de um recurso que pertence a comunidade cultural e que estava travado há anos nos órgãos federais", disse Renata em entrevista nesta terça-feira, 13, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Victor Rosa Prêmio das Artes Jorge Portugal já chegou a 150 inscritos, diz diretora da Funceb

Cotas raciais

Seguindo a recente recomendação do Ministério Público Estadual, a Funceb também garantirá uma cota de 50% sobre o valor total dos prêmios para proponentes auto declarados negros. Para além da aplicação da cota racial regulamentada, haverá pontuação adicional para o proponente que se auto declarar mulher ou residir no interior do estado.

Trata-se de uma ação afirmativa que tem como objetivo valorizar a participação destes atores sociais na direção ou produção executiva dos projetos, assim como a presença de empresas produtoras do interior do estado.

Programa Aldir Blanc Bahia

Criado para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, o Programa Aldir Blanc Bahia (PABB) visa cumprir os incisos I e III da Lei Aldir Blanc (Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020) e suas regulamentações federal e estadual.

As ações são a transferência da renda emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e a realização de chamadas públicas e concessão de prêmios. O PABB tem execução pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, geridas por meio da Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias; e as suas unidades vinculadas: Fundação Cultural do Estado da Bahia, Fundação Pedro Calmon, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural.

adblock ativo