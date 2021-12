Prêmio da Música Brasileira divulga lista dos indicados de 2016

O Prêmio da Música Brasileira anuncia os indicados de sua 27ª edição. Na categoria Melhor Canção, a liderança do ranking é de Zélia Duncan, com cinco indicações, Elza Soares, já os amigos Caetano Veloso e Gilberto Gil vão disputar o prêmio de Melhor Cantor de MPB.

A cerimônia para a entrega dos prêmios será no dia 22 de junho, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e homenageará o cantor e compositor Gonzaguinha.

