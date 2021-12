Prêmio Berimbau de Ouro homenageia capoeiristas

Destaques da capoeira baiana em 2014 foram homenageados na noite de sexta-feira, 27, na segunda edição do Prêmio Berimbau de Ouro, de iniciativa do mestre Máximo. O evento, que aconteceu no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador, centro, lotou o auditório.



Conforme mestre Máximo, o prêmio, além de homenagear pessoas que contribuíram direta ou indiretamente com a capoeira durante o ano, serve para valorizar e dar visibilidade a essa "expressão cultural".



"Hoje (ontem), só estamos homenageando 38 pessoas. Mas tenho a convicção de que o número de pessoas que valorizam o movimento é bem maior. A capoeira está em processo constante de crescimento. Estamos em 160 países", diz o mestre.



Experiência



Mestre Filipe, 88 anos, "angoleiro" mais velho em atividade da cidade de Santo Amaro (a 80 km de Salvador), foi um dos homenageados. Ele disse que a capoeira foi uma "verdadeira escola". Admirado e respeitado por todos que estavam no evento, aproveitou para agradecer.

"Hoje, estou aqui com esta idade praticando capoeira e sendo querido e amado por todos. Faço o que posso para não deixar esta arte se extinguir. Assim vou matando a saudade no meio dessa boa juventude. Enquanto Deus estiver me dando força e resistência, estarei sempre lado a lado com a capoeira", assinalou.



O cantor Tonho Matéria, que foi homenageado pela segunda vez, disse que a capoeira é a sua filosofia de vida. "É uma alegria enorme está participando mais uma vez desse evento. A capoeira me ensinou a ter equilíbrio e serenidade. Sou filho da capoeira e agradeço por isso".



A característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade.

O destaque da noite ficou por conta do grupo "Uma Corda, Vários Sons", da Orquestra de Berimbaus Afinados. Com berimbaus de alumínio e cordas de piano, o grupo tocou músicas cantadas em rodas de capoeira e canções populares como a famosa "Asa Branca", de Luiz Gonzaga.

