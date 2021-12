Premiado espetáculo Deus Danado volta aos palcos

Com 13 prêmios nacionais no currículo e aplaudido pela crítica especializada, o espetáculo Deus Danado, que está em cartaz no Teatro Martim Gonçalves desta sexta-feira, 8, a domingo, 10, às 20 horas, é uma excelente oportunidade para o público ver (ou rever) um trabalho de teatro de alta qualidade.

A começar pelo texto do dramaturgo pernambucano João Denys, que apresenta a história de dois sobreviventes da seca, um padrinho e um afilhado, em trama marcada por uma relação de amor e ódio. Na busca para escapar de uma realidade opressora em um sertão rico de simbolismo e metáforas, segredos vêm à tona.

Vale também prestar atenção na direção cuidadosa de Alda Valéria, que trabalhou o corpo dos atores, baseando-se nos ensinamentos de Antonin Artaud e Jerzy Grotowisk, além dos ensinamentos do teatro antropológico do diretor italiano Eugênio Barba.

Várias comemorações

A montagem, que integra as comemorações dos 70 anos da Ufba e 60 anos da Escola de Teatro, traz os atores Bira Freitas e Pisit Mota, que são reconhecidos na cena baiana pelo talento e versatilidade. Os intérpretes também têm outros motivos para festejar. A peça lembra os 15 anos de carreira do ator Pisit Mota e os 30 anos de trajetória de Bira Freitas.

Quem conhece Pisit Mota só pela comédia, vai se surpreender pela elogiada performance do ator em papel dramático. Já Bira Freitas (As Rimas da Catarina/As Confrarias), que recentemente representou o frei Lourenço na peça Romeu e Julieta, mostra mais um personagem de sua carreira, que inclui também filmes destacados como o longa Eu Me Lembro (Edgar Navarro) e o documentário Manuscrito Perdido (José Barahona).

Convite

"Recebemos o convite da Escola de Teatro para voltar à cena dentro do projeto Prata da Casa, que integra as comemorações dos 60 anos da escola e 70 da Ufba", destaca Bira. "Com a experiência de vários espetáculos e festivais, o jogo cênico foi se aprimorando", acrescenta. "Hoje em dia meu prazer em atuar é muito maior", salienta.

Pisit Mota, que tem na bagagem teatral espetáculos como Capitães da Areia (Cia Baiana de Patifaria), ficou famoso com os vídeos lançados na internet no canal da produtora baiana +1 filmes; O intérprete alcançou também sucesso com o stand up comedy Por Umas e Por Outras, que em apenas oito meses levou mais de 40 mil pessoas ao teatro. Deus Danado é uma realização da Cia Rapsódia de Teatro, que festeja seus 15 anos.

