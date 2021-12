Os fãs da premiada série baiana Som do Amor já podem conferir a segunda temporada no Youtube. A primeira temporada conquistou o mundo, concorrendo a mais de 20 premiações em países como Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Colômbia e também no Brasil, onde foi premiada como a Melhor Série Digital Brasileira, no Rio Webfest 2018.

"Vimos que a receptividade foi ótima e partimos para reunir a equipe e colocar a mão na massa para uma nova temporada, que está, em todos os sentidos, superior a primeira", afirmou o produtor executivo Bruno Porciuncula.

Nesta temporada o personagem Dito (interpretado por Tiago Querino) tentará conquistar o amor de Marina (Stela Andrade), mas vai precisar ficar de olho em Galvão (Wanderley Meira), que também está interessado pela personagem. O público poderá conferir comédia, romance e ação reunidos em um só lugar. "O público pode esperar uma trama envolvente, com novos personagens, uma produção mais madura e, certamente, com mais risadas", afirmou o diretor e roteirista Gustavo Seabra.

Além do triângulo amoroso, Som do Amor também possui no elenco os atores Jean Pedro, Hugo Bastos, Jorge Motta, Thauan Peralva Vivas, Vera Pessoa e Marcos Lopes. A fotografia é feita por Uelington Costa, produção de Jaqueline Adans Cidreira, figurino de Kelly Pinheiro e maquiagem de Marita Gonçalves.

A produção da segunda temporada também possui apoio das empresas Soma Marketing, Ágil Fibra e Luck Design, além de amigos e fãs que colaboraram através do site de financiamento coletivo, o Benfeitoria. Os figurinos dos personagens são das lojas ABX Contempo e Tempt.

Da Redação | Foto: Divulgação Premiada série baiana estreia segunda temporada no Youtube

