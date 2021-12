Prefeitura pretende realizar eventos complementares ao show de Paul McCartney

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, contou, durante coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira, 3, na Arena Fonte Nova, local onde será realizado o show de Paul McCartney em outubro, que a Prefeitura estuda realizar eventos complementares à apresentação do Beatle.

Segundo o secretário, a intenção é garantir a presença das pessoas que vem assistir ao show durante todo o fim de semana, que culminará com o Ba-Vi, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, marcado para domingo, 22. Tinoco ainda revelou que eles buscam negociar uma nova apresentação de Paul McCartney na capital baiana.

"Este conjunto nos dá plenas condições de enquadrar a participação da gestão municipal, de acordo com a característica do acontecimento. Um show deste porte, além do entretenimento, traz um apelo turístico muito importante, pois é venda pela internet e em caráter nacional, o que agrega a possibilidade de uma visibilidade maior. Além disso, acontece em uma sexta-feira, o que nos permite pensar em estratégias para todo o fim de semana, de forma a fidelizar esse visitante. O turista poderá conhecer os demais atrativos da cidade, como praias, parques, teatros e museus”, explica, em nota, o secretário de Cultura e Turismo.

Apresentação

O show, que faz parte da turnê "One on One", acontece no dia 20 de outubro, e é a primeira apresentação de Paul McCartney em Salvador. A cidade será a única a receber o músico no Nordeste durante a série de shows pelo país.

São aproximadamente três horas de duração, com o 70% do repertório composto de músicas da sua antiga banda, os Beatles, e 30% da sua carreira solo. A partir da próxima sexta-feira, 5, começam as vendas dos ingressos exclusivas para usuários de cartões com a bandeira Elo, um dos patrocinadores do evento. Os ingressos para todo o público começam a ser vendidos, via internet, a partir da 00h do dia 8 de maio, e, a partir das 10h nas bilheterias da Arena Fonte Nova.

Os valores variam de R$ 95 a R$ 750. Será possível ainda adquirir o pacote "Hot Sound", que oferece uma experiência diferente ao público, permitindo ao fã acompanhar a passagem de som do artista antes do show. A nova turnê de Paul McCartney foi lançada nos Estados Unidos em 2016 e já conta com 41 apresentações em 12 países diferentes, atingindo um público de mais de 1,2 milhão de pessoas.

