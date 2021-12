Prefeitura lista condições para assumir Teatro Jorge Amado

A contar desta segunda-feira, 19, 30 dias separam o Teatro Jorge Amado (Pituba) de uma definição mais exata de seu destino. Nesta segunda, o espaço sediou uma audiência pública, realizada com o objetivo de evitar seu fechamento antes do leilão marcado para dezembro.

Dentre as propostas apresentadas, a que recebeu maior adesão dos presentes foi a de Guilherme Bellintani, secretário municipal de Desenvolvimento, Cultura e Turismo. Bellintani apresentou a hipótese de que a prefeitura assuma o teatro, desde que atendidas duas condições: ser a candidata preferencial do leilão e financiar os R$ 10 milhões em 240 meses.

Segundo ele, a proposta foi avalizada pelo prefeito ACM Neto e visa não só a sobrevivência do teatro. "Queremos que ele fique numa situação melhor do que a atual. A gente se interessa em absorvê-lo, mas isso abortaria nosso projeto, que era criar um teatro municipal no centro antigo da cidade", afirma.

Representante do governo estadual na audiência, Rômulo Cravo afirmou que simpatiza com a ideia de o poder municipal assumir o teatro. "Seria lindo se a prefeitura tivesse mais um teatro na cidade. A questão não é só técnica, tem uma carga política". No dia 23 de julho, o governador Jaques Wagner assumiu publicamente o compromisso de manter funcionando o Teatro Jorge Amado.

Depois de mais de três horas de acalourado debate entre a mesa e a plateia, chegou-se ao consenso de que será formado um grupo de trabalho para apresentar, numa nova audiência, formas de viabilizar a resolução da questão judicial do teatro.

A mesa foi composta por Fernanda Tourinho, gestora do Teatro Jorge Amado; Guilherme Bellintani, secretário municipal de Desenvolvimento, Cultura e Turismo; Fernando Guerreiro, diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Mattos; Samuel Oliveira, gerente jurídico da Desenbahia; Rômulo Cravo, chefe de gabinete da Secretaria da Cultura do Estado, e Tiago Correia, vereador que propôs as audiências públicas.

Centro de cultura

Na ocasião, Fernando Guerreiro aproveitou para ressaltar que estava presente não somente como gestor da Fundação Gregório de Mattos. "Vi esse teatro ser fundado, moro há 47 anos na Pituba. O Jorge Amado é como uma segunda casa para mim e se encontra numa situação bastante delicada".

Guerreiro propôs a criação de um centro de cultura no prédio que abriga o teatro, com cursos, trabalhos de inclusão e duas salas de cinema de arte, e reclamou da ausência da classe artística no debate: de fato, nem metade das cadeiras do teatro estavam ocupadas.

Dentre os presentes, estavam nomes como Ricardo Castro, pianista e diretor da Neojibá; a produtora cultural Marlucia Sie, além de representantes de outros teatros, atores e outros profissionais de teatro.

Histórico

Criado em 1997, o Teatro Jorge Amado teve sua construção financiada pela Agência de Fomento da Bahia (Desenbahia). Dono do teatro, o curso de inglês Universal English Course (UEC) perdeu o imóvel por conta de uma dívida trabalhista.

O imóvel foi a leilão e adquirido pelo Desenbahia. No prédio, o Tribunal de Justiça instalou turmas recursais onde antes funcionava a recepção do curso de inglês. Há alguns meses, entretanto, o TJ-BA manifestou que não tem interesse na compra do imóvel, cujo leilão está previsto para o mês de dezembro. "Por lei, o Desenbahia não pode manter imóveis sem uso próprio. O Banco Central já adiou diversas vezes o leilão e avisou que esta vez foi a última", afirma Samuel Oliveira, representante jurídico da empresa de economia mista.

