Prefeitura de Salvador cancela 'Tuning Festival' por sujar a cidade

O evento automobilístico "Tuning Festival", da produtora STR Club Brasil, que seria realizado neste domingo, 5, no Wet’n Wild, foi cancelado pela Secretaria Municipal de desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) por sujar os bairros de Brotas, Pirajá e Nazaré com cartazes em muros e viadutos.

A produtora foi notificada e autuada no dia 24 de janeiro para retirar toda publicidade em um prazo de seis horas, sob pena do cancelamento do evento, mas, como não atendeu a determinação, a Prefeitura suspendeu, na manhã desta sexta-feira, 3, a autorização para a realização do evento.

A medida faz parte de um trabalho de intensificação do combate à publicidade irregular em Salvador pela Sedur, que adotou medidas mais severas para as empresas que colocarem propaganda e anúncios sem autorização do órgão em locais proibidos por lei, como em muros, viadutos e obras de arte.

A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a produtora organizadora do evento, mas nossas ligações não foram atendidas.

