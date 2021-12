Prefeitura anuncia dupla britânica de DJs

A prefeitura anunciou, nesta quarta-feira, 28, uma atração internacional para os show de Réveillon da cidade. A dupla britânica de música eletrônica Third Party se apresentará sábado, na “noite da virada”, ao lado de atrações como Saulo, Natiruts, Luan Santana, Psirico e Wesley Safadão.

Durante os dias da programação, 32 atrações deverão passar pelo palco de 500 m² na Praça Cairu. A área do evento inclui camarote com 1.200 m², cinco telões, sala de imprensa, sala de entrevistas e 12 camarins.

Horas antes de a festa começar ontem, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, falou sobre os preparativos finais para o evento, a expectativa de público, apresentou dados sobre a ocupação hoteleira e calculou quanto o município espera faturar no período.

O gestor destacou que o público tem shows sem intervalos, com apresentações de DJs e transmissão ao vivo pela internet. “Vamos ter um espetáculo pirotécnico musical, com muita interatividade pelas redes sociais”, adiantou.

De acordo com Edington, a prefeitura deverá arrecadar cerca de R$ 400 milhões com a movimentação da festa, diante de um cenário de ocupação hoteleira de 95%, mais a expectativa de um público estimado em aproximado 1,5 milhão de pessoas nos cinco dias do evento no Comércio.

Serviços

Os 40% restantes, referentes ao investimento do poder público, são destinados a serviços de limpeza, saúde, mobilidade urbana, segurança e ordenamento. Cerca de 2,3 mil servidores municipais deverão atuar na parte da organização do evento que cabe à prefeitura.

“Na contramão das outras cidades, Salvador não diminuiu o investimento na festa, algo em torno de R$ 9 milhões, com 60% dos recursos vindos da iniciativa privada”, ele calculou. “O retorno será bem maior para a cidade do que o valor que foi gasto”, argumentou o presidente da Saltur.

adblock ativo