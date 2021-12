Pré-venda para show de Slash em São Paulo começa dia 24

A pré-venda de ingressos para o show do guitarrista Slash em São Paulo, começa nesta sexta-feira, 24. Segundo informações publicadas no portal da Folha de S. Paulo, apenas clientes HSBC terão direito a adquirir ingressos na pré-venda. A venda para o público geral começa no dia 27.

Os ingressos para a apresentação em São Paulo custam de R$ 180 a R$ 360 e, no Rio, de R$ 180 a R$ 220. As casas ainda não divulgaram os preços específicos de cada setor.





adblock ativo