Pré-venda para segundo show do U2 no Brasil já está esgotada pela internet

Os ingressos em pré-venda pela internet para o show do U2, que acontece no dia 10 de abril em São Paulo, já estão esgotados. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo nesta segunda-feira, 13.



Na próxima quarta-feira, 15, serão abertas as vendas para o público em geral. A nova cota de ingressos em pré-venda, apenas para clientes do banco Citibank, começou a ser vendida nesta segunda, 13, na bilheteria oficial (Credicard Hall), em São Paulo.



A produtora Time For Fun confirmou o segundo show da banda após a grande procura para a primeira apresentação, marcada para o dia 9 de abril, no estádio do Morumbi. Os shows fazem parte da turnê 360º e terão cerca de duas horas de duração.

