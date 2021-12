Pré-lista do Oscar tem dois documentários brasileiros

O Brasil está representado para concorrer a categoria de Melhor Documentário, no Oscar 2015, por duas produções: "This is not a ball", do artista plástico Vik Muiz e "Elena" de Petra Costa. A lista das 134 produções escolhidas foi divulgada nesta sexta-feira, 31. Após serem julgados, a lista reduzirá para 15 filmes, que serão os finalistas ao prêmio.

"This is not a ball" (ou "Atrás da bola", na versão brasileira) foi criado para a televisão. Para o documentário, Vik criou uma obra de arte com 20 mil bolas de futebol no estádio Azteca, no México e no Vidigal, no Rio de Janeiro. Já "Elena", é baseado na vida da irmã da produtora Petra Costa. O longa foi criado após um diário de Elena ser encontrado anos depois de sua morte.

