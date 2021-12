Pragatecno celebra 15 anos com reflexão da música eletrônica

Praga é aquilo que contamina e se espalha rapidamente. Foi mais ou menos assim que o trabalho do coletivo de DJs Pragatecno chegou na cena de música eletrônica da Bahia.

O grupo foi fundado no ano de 1998, em Alagoas, pelo jornalista e pesquisador Cláudio Manoel (DJ Angelis Sanctus). Três anos depois já chegava ao cenário de Salvador.

"Surgimos fora desse grande circuito de circulação de informação do eixo Rio-São Paulo. No entanto, nosso perfil é igual à cena global de defesa da música eletrônica", explica Claudio Manoel.

Para celebrar os 15 anos de existência, o coletivo Pragatecno decidiu realizar o eventoMúsica Eletrônica: De Onde Viemos e Para Onde Vamos?, patrocinado pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (Secult), através do edital de Música - ano 2013, do Fundo de Cultura.

A programação, que envolve seminários, workshops e festas, acontece de quinta, 14, a sábado, 16, no Lalá Multiespaço, sempre às 19 horas. A entrada para o evento é gratuita, mas é preciso realizar inscrição e imprimir o convite no site do coletivo (www.pragatecno.com.br).

Cena em formação

Claudio conta que, no início dessa cena, havia um circuito bem underground de circulação e consumo de informação dessa música eletrônica.

"O Pragatecno logo lançou um site que consolidou o grupo como uma referência na região Norte-Nordeste. Quando percebemos, já tínhamos uma forte rede regional", acrescenta o DJ.

A primeira festa realizada pelo coletivo só reuniu três pessoas, mas daí surgiu a percepção de que uma cena acontece com rotina. "Decidimos não fazer grandes festas, mas eventos rotineiros e menores".

Força coletiva

Com a chegada à capital baiana, uma série de profissionais que começavam a mobilizar a cena local se juntaram à iniciativa de Cláudio. O DJ André Urso afirma que a conexão aconteceu naturalmente, por conta de confluências de interesses musicais.

"Começamos a fazer festas de música eletrônica, mas Salvador estava um pouco atrás. As pessoas tinham preconceito com esse movimento". Para a DJ Adriana Prates, a ideia inicial do Pragatecno foi mostrar o que estava movimentando a juventude ao redor do mundo.

"Lançamos, por exemplo, o primeiro CD duplo de música eletrônica brasileira com artistas locais, de Maceió e do Rio de Janeiro", completa. É por conta desse histórico, segundo o DJ Mauro Telefunksoul, que surge a necessidade de olhar para o passado para entender o futuro da música.

"A programação do seminário inclui atividades como uma mostra de vídeos, palestra discotecada sobre o início da house music e um workshop sobre as novas possibilidades de discotecagem criativa com o auxílio da tecnologia", ressalta.

Também marcam presença os DJs paulistas Camilo Rocha e Benjamin Ferreira, com contribuições da cena nacional.

O DJ Môpa reforça que durante os três dias vão acontecer festas para que os conceitos discutidos nas rodas também sejam sentidos na pista. "Exploramos muito o house, techno e o drum and bass".

