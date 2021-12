Pós-Lida mistura artistas que transitam entre rap e poesia

Em edição dedicada ao rap, o Pós-Lida - Recital de poesia e alguma prosa mistura esse gênero musical com a poesia nesta quinta-feira, 12, às 19h30, no Museu de Arte Moderna da Bahia (Mam-BA).

O evento, idealizado e conduzido por James Martins, traz nessa 58ª edição os rappers-poetas Fábio Brazzo, de São Paulo, pela internet, e Robson Poeta du Rap, presencialmente. Após as apresentações dos artistas, o microfone será aberto ao público.

"Sempre quis fazer uma edição dedicada ao rap, porque me interesso muito por essa forma de expressão, e agora calhou de acontecer", conta James.

Ele afirma que a proximidade entre o gênero e a poesia é "expressa no próprio nome do gênero: rap = rythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia". E complementa que esse estilo também ajudou a "reabilitar a rima, que na poesia tradicional estava meio obsoleta".



Participações e mistura

Desde o início, em 2012, a organização do Pós-Lida, centrada na poesia, não é ortodoxa e trata dos seus diferentes modos de expressão, assim como agrega outras linguagens, como música, dança, teatro, fotografia e design.

Os convidados da edição são de diferentes vertentes do rap e da poesia. Robson, que será acompanhado por DJ Bandido, produz poemas-rap, de natureza reflexiva e com pausas entre as palavras.

Já Fábio Brazza, neto do poeta concretista Ronaldo Azeredo, começou no rap aos 19 anos, no estilo free-style, e foi vencedor de batalhas nacionais de mc's.

"Cresci com a influência da poesia concreta por causa do meu avô e isso sempre me ajudou no improviso, em vocabulário, ideias e a escrever letra de rap", conta Fábio.

Com o tempo, ele passou a fazer incursões pela poesia em trabalhos marcados pelo texto informal da fala cotidiana, aproveitando a influência do rap. Atualmente, esse é seu principal trabalho, que já tem poesias viralizadas e com milhões de visualizações em redes sociais.

"A minha poesia é mais parecida com o rap e com o cordel, talvez. É uma poesia que muitas vezes conta uma crônica, usa uma linguagem de rima, de poesia falada", afirma.

O condutor do Pós-Lida diz que a junção dos convidados de estilos distintos "pode ser reveladora dos caminhos e possibilidades do rap no Brasil". Escolhi os dois porque os conheço bem e gosto de ambos. Mas também pela diferença entre eles, o que dá um panorama interessante". completa.

adblock ativo