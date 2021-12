Português Antônio Zambujo lança álbum com canções de Chico Buarque

A primeira conexão do português António Zambujo com a música brasileira foi João Gilberto. Escutou o cantor e aquilo mudou a forma de perceber o seu mundo. “Senti o que eu imaginava para a música. A genialidade no jeito de tocar violão, ao mesmo tempo tão simples. Foi como se abrisse um buraco na minha cabeça e deitasse coisas novas lá para dentro”, conta o artista, de 41 anos, em entrevista ao A TARDE.

Nascido em Beja, na região do Alentejo, em Portugal, Zambujo também conheceu, ainda cedo, a obra de Chico Buarque. Nas suas palavras, “o mais importante autor da música cantada em português“. A admiração se traduziu em 2016 no álbum Até Pensei Que Fosse Minha, lançado em outubro. Ele interpreta 16 canções do carioca. Uma delas, Joana Francesa, com o compositor.

“Chico teve uma participação mais ativa do que eu esperava. Aliás, não era a minha previsão que ele entrasse, colaborasse. Foi um bônus. Ele quis estar a par do que eu fazia e sugeriu Cecília, que era uma música que não conhecia”, diz Zambujo.

O álbum foi gravado entre Portugal e Brasil. Reitera um cantor de voz suave, nada afobado, e com virtuosa habilidade em unir o conteúdo lírico e a melodia. O que Chico Buarque também faz com maestria. Mas o intérprete segue caminho próprio e dá a sua identidade ao cancioneiro registrado em Até Pensei Que Fosse Minha. O título, inclusive, trata dessa relação, além de ser um dos versos de Até Pensei.

“Isso tem a ver com o fato de fazer um disco somente com músicas de outra pessoa levar a um processo de apropriação. Na medida em que preparamos para entrar em estúdio, as músicas vão se transformando um bocadinho. Vão ficando mais para o nosso lado do que para o lado do próprio autor”, explica.

Música pela música

Zambujo não escolheu as canções com base em uma fase de Chico ou em um tema abordado pelo compositor. Ele assume que definiu segundo o seu gosto e a sua vontade. “Foi a música pela música”, responde, objetivo. Experiências pessoais, claro, reforçam os vínculos sonoros. “João e Maria, por exemplo, é uma música que meu filho com dois anos já cantava inteira”, revela.

Os arranjos foram elaborados por Marcello Gonçalves, que assina a produção, a direção musical e toca violão de sete cordas. É o único instrumentista presente em todas as faixas. Zambujo opina sobre o processo de criação: “Nunca é como fórmula matemática. Sempre tentamos manter duas coisas que acho fundamentais, os silêncios e o caos. E Cálice é um bom exemplo disso. Criamos uma tensão grande que depois vai se transformando”.

Até Pensei Que Fosse Minha começa com Futuros Amantes, passa por Sem Fantasia, com participação da cantora brasileira Roberta Sá, O Meu Amor, em dueto com a portuguesa Carminho, e termina com Valsinha, potente parceria de Chico e Vinicius de Moraes.

O intérprete fala que, entre os álbuns de Chico Buarque, o seu preferido é o Volume 3, de 1968. “Se eu tivesse escolhido um disco, seria este”. Três faixas foram retiradas de lá: Sem Fantasia, Até Pensei e Januária.

Um dos maiores nomes da atual música portuguesa, Zambujo defende que não há diferença entre o fado e o chamado fado contemporâneo. “Fado é fado e ponto final. O que acontece é que cada intérprete dá um tom pessoal. É como no jazz, na música brasileira”. Sobre as suas principais referências, antecipa que “são muitas”. Mas vai listando: “Chet Baker, Tom Waits, João Gilberto, Chico Buarque, Caetano, Chavela Vargas, Piazolla”.

O elo do cantor português com o Brasil tem se tornado cada vez mais forte. Musicalmente, com gravações e parcerias, e cotidianamente. Está triste com a situação política do país e repudia agressões como a que ocorreu com Chico Buarque na saída de um restaurante no Rio. Zambujo pisa em solo brasileiro de quatro a cinco vezes por ano. O que gosta de fazer? “Ir para botecos tomar cerveja e encontrar com os amigos”.

