Portinari é um dos destaques em leilão da arte latina em NY

O aquecimento do mercado de arte e o interesse dos compradores asiáticos devem contribuir para bons resultados em dois leilões de arte latino-americana, nesta semana, em Nova York.

"Meninos Soltando Pipas" (óleo sobre tela, 1941), de Cândido Portinari, deve ser a obra brasileira mais valorizada dos leilões, com um valor estimado pela casa Christie's em 1,2 milhão de dólares.

A pintura é parte de uma fase na carreira do pintor paulista marcada por referências às brincadeiras infantis, segundo a Christie's.

Entre os demais destaques nas vendas da Christie's e Sotheby's estão uma escultura de bronze de um casal dançando, do colombiano Fernando Botero, e telas do mexicano Alfredo Ramos Martínez e do chileno Roberto Matta.

O mercado artístico está estimulado pelo sucesso de recentes leilões de arte impressionista e contemporânea. Uma sessão da Christie's em 15 de maio angariou 495 milhões de dólares, maior valor já registrado em um leilão de arte.

"Obviamente, a venda de arte contemporânea foi histórica", disse Virgilio Garza, diretor de arte latino-americana da Christie's. "Então esperamos continuar com esse nível de energia que o mercado está."

A Christie's estima que seu leilão de quarta e quinta-feira chegará de 24 a 34 milhões de dólares. O recorde anterior para um leilão de arte latino-americana é de 33,7 milhões de dólares, estabelecido em maio de 2008, meses antes do colapso do mercado financeiro global.

A Sotheby's espera conseguir 20,7 a 28,7 milhões de dólares no seu leilão de arte latino-americana na terça e quarta-feira.

adblock ativo