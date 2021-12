'Porta dos Fundos' lança vídeo satirizando boicote político

O grupo 'Porta dos Fundos' usou a ferramenta de trabalho deles - o humor - para responder as críticas e boicote que eles receberam em um vídeo sobre delação premiada. Nesta segunda, 11, os humoristas publicaram no YouTube o vídeo "Reunião de emergência 3, a delação 2", onde brincam com a acusação de que são petistas e estão vendidos para o PT.

Na produção, Antonio Tabet, Fabio Porchat, Gregorio Duvivier e João Vicente de Castro dizem que foram desmascarados, que receberam R$ 7 milhões da Lei Rouanet (incentivo do governo federal à cultura) e até sanduíches de mortadela.

De forma bem-humorada, o grupo ressalta que fez vários vídeos criticando o governo, mas que foi boicotado quando fez uma produção insinuando que há "justiçamento seletivo" na Operação Lava Jato.

No vídeo que foi boicotado, os humoristas reproduzem um suposto depoimento de delação premiada em que um policial federal ignora irregularidades cometidas por políticos do PSDB, enquanto busca informações sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na legenda da nova produção, o 'Porta dos Fundos' destaca que não são as únicas vítimas de falsas notícias. "A internet é uma ferramenta maravilhosa. Nesses últimos anos, descobrimos, através de sites clandestinos de notícias, memes de Facebook e vlogs de anônimos exaltados e especialistas em tudo, que o Keanu Reeves é uma espécie de vampiro imortal, que os Iluminatti assassinaram todas as outras celebridades do mundo e que o Wesley Safadão morreu num acidente de transito e foi substituído pelo vocalista do Safadões do Forró. Agora, mais uma verdade veio à tona. Já que todos têm um preço, por que nós não teríamos? Interessados, favor entrar em contato pelo e-mail vendidos@portadosfundos.com.br - fazemos esquetes, programas, séries, filmes e bar mitzvahs. Pacotes especiais para as eleições de outubro", satirizam.

O vídeo-resposta foi visto por mais de dois milhões de internautas e recebeu mais de 231.170 curtidas, enquanto 44.700 usuários disseram, até as 11h40, que não gostaram da produção.

