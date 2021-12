Porta dos Fundos lança coleção em parceria com rede de fast fashion

O humor ácido do Porta Fundos invadiu também o mundo da moda. A Riachuelo desenvolveu uma coleção cápsula em parceria com o canal, que soma mais de 12 milhões de inscritos no YouTube e tem vídeos- sucesso como "Na Lata" e "Sobre a Mesa". A linha conta com quatro modelos de camisetas, feitas de malha flamê e mescla, que trazem estampam de frases clássicas do grupo, a exemplo de "Errou feio, errou rude".

Já disponíveis em todas as lojas da Riachuelo, as peças custam R$ 39,90. Em julho, o grupo fundado por Antonio Tabet, Fábio Porchat, Gregorio Duvivier, Ian SBF e João Vicente de Castro também estreou seu primeiro filme, "Contrato Vitalício".

Todas as camisetas da @lojadoporta com 29% de desconto. Aproveite! #porta4anos #lojadoporta #portadosfundos Uma foto publicada por Porta dos Fundos (@pdfoficial) em Ago 22, 2016 às 2:15 PDT

