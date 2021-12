Porchat ajuda 'Hora do Faro' a atingir 10 pontos de audiência no dia dos pais

O programa Hora do Faro, exibido todos os domingos pela Record, registrou uma média de 10 pontos de audiência no último dia 14. O programa teve seu tempo de exibição reduzido em uma hora por conta da Olimpíada, e superou o SBT pela 28ª vez no ano.

O programa levou ao ar uma homenagem ao Dia dos Pais, com uma surpresa que a esposa preparou para o apresentador junto de suas filhas, Clara, Maria e Helena, numa pegadinha que contou até mesmo com a participação do humorista Fábio Porchat.

