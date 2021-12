Pop Up Shop vai reunir moda, gastronomia e música em Piatã

Um evento planejado para divertir toda a família. Esta é a proposta da empresária Lara Kertesz para a terceira edição do Pop UP Shop, que começa nesta sexta-feira, 28, e segue até domingo, 30, no Paddock Eventos, em Piatã. Cerca de nove mil pessoas estão sendo esperadas no final de semana pela organização, que preparou um mix para agradar e ocupar toda a família.



Cerca de 75 estandes serão montados na área do cerimonial comercializando marcas locais e nacionais. Moda, acessórios, cama, mesa e banho, cosméticos e artigos de artesanato estarão entre os itens oferecidos pela produção. "Passamos meses garimpando marcas e peças para oferecer ao nosso público produtos de qualidade", diz Kertesz.

Ainda de acordo com a produtora do evento, a ideia é focar mais nos produtos que não têm endereço fixo e diversificar cada vez mais as ofertas de produtos com o intuito de agradar a toda a família. "Não é uma feira de moda para as mulheres irem lá apenas comprar, mas um evento que vai agradar aos homens e também às crianças", afirma.



Artigos para pets, brinquedos; joias, semijoias, artigos sensuais, papelaria fina, talheres, louças e molduras artesanais e customizadas, serão ofertados pelos expositores. O público também terá à disposição SPA, esmalteria e um salão de beleza que vai oferecer os mais diversos serviços. .



Diversidade



O palco democrático, segundo Lara Kertesz, que já foi sucesso nas duas primeiras edições do evento, volta a acontecer este ano.



"A ideia é que os artistas vão chegando e dando suas canjas. Nas edições anteriores tivemos Saulo, Alexandre Peixe, Adelmo Casé, que são amigos e sempre nos prestigiam", explica.



Enquanto as atrações renomadas não chegam o palco é comandado por Lau Fernandes, cantor que é sobrinho de Saulo.



Participação especial



A artista visual Eliana Kértesz, que é sogra da organizadora, também deverá participar do evento. A artista está desenvolvendo uma linha especial de produtos, exclusivo para o Pop Up Shop, com inspiração nas gordinhas que criou para a Praça de Ondina.



As criações da artista estarão estampadas em cadernos, aventais, louças, imãs de geladeira, camisetas e até quadros pintados à mão. "Eliana foi muito sensível à nossa proposta e trabalhou meses para criar as peças que estarão sendo comercializadas no evento.



Na área de gastronomia estão confirmados os restaurantes El Cabalito (do chef Caco Marinho), Zafferano, Pizzaria da Chapada, além dos picolés Monte Rey, macarrons, de churrasco e outros acepipes. A ideia de Lara Kertesz é ampliar esse tipo de evento na cidade. Em dezembro, ela deve instalar uma feira quinzenal na Pituba.

adblock ativo