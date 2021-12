Pop Up Shop oferece opções diferentes e criativas para presentes de fim de ano

Quando chega o fim de ano começam as buscas por presentes criativos para amigos secretos e festas em família. Com a proposta de unir os últimos lançamentos da moda, gastronomia e lazer, acontece de sexta a domingo a sétima edição do Pop Up Shop, no Barra Hall.

Além da programação musical, o evento oferece uma estrutura voltada para todos os seus públicos. “Nessa edição, a gente aposta em um espaço para os homens diferente, com máquina de fliperama. É a segunda vez que colocamos o espaço, que conta ainda com tatuagem e cervejas especiais”, conta a idealizadora, Lara Kertesz.

“Vai ter mais uma vez uma área dedicada às crianças, com programação intensa. Para que os pais possam aproveitar o evento e fazer compras com conforto e segurança para os filhos”, comenta. As atrações convidadas para animar os pequenos são o grupo Stripulia, que faz show, e Tio Paulinho, com recreação.

Ao todo, serão 70 marcas dispostas em stands que apresentam de novidades a produtos já conhecidos pelo público. Entre a variedade de opções estão roupas, artigos de decoração, cama, mesa, banho, sapatos, acessórios e papelaria. “São quase todas marcas baianas. Tem os acessórios da Atitocou, que vem de Ilhéus, a Cantuai, que é uma marca nova, além dos nomes que estão no evento há mais tempo como Bem Rendado”, explica Lara.

Para o cardápio gastronômico, a Pop Up vai levar sete representantes: Doc Casual, Mon Crepe, Coxa Coxinha, Emely Kraychete, Além do Mar, Las Palomitas e Priscila Diniz.

Com o objetivo de dar visibilidade a produtores pequenos, Lara destaca que o diferencial do evento é oferecer produtos incomuns e de qualidade. “Não é um evento de desconto e sim um espaço para você descobrir o que ainda não viu em Salvador”. Por conta disso, o público é muito variado. “É para pessoas que curtem um formato de evento diferente, onde possam comprar e se divertir ao mesmo tempo”.

Outra característica são as atrações musicais surpresa. “Vários artistas baianos foram convidados e podem ou não aparecer. A surpresa do evento é qual o artista que vai aparecer naquela hora. O palco fica aberto para a chegada deles”, esclarece Lara. Já subiram no palco da Pop Up Saulo Fernandes, Adelmo Casé, Gilmelândia, Alexandre Peixe, Magary Lord e outros cantores.

Criado em 2013, a primeira edição aconteceu com apenas 20 expositores no restaurante El Caballito. “A intenção era reunir amigas para fazer um bazar de fim de ano”. A partir daí, o evento cresceu e agora, acontece duas vezes por ano, no inverno e no verão, com uma grande estrutura.

A entrada é gratuita, mas haverá uma bilheteria voluntária. Quem quiser, pode contribuir com R$ 5 para ajudar duas instituições de caridade: a IBCM (Instituição Beneficente Conceição Macedo) e a Naspec (Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer). Quem que colaborar pode reverter o investimento em desconto nos stands.

adblock ativo