Pop e forró são destaques da programação musical do fim de semana

A programação do final de semana promete ser bastante animada e não faltam boas opções para se divertir nos próximos dias. Rosa de Saron e diversas atrações de forró, como Zelito Miranda, são os destaques musicais. Nos cinemas, quatro filmes estreiam nesta sexta-feira, 14, e nos palcos mais de 20 espetáculos estão em cartaz.



No domingo, o arrasta-pé será comandado pelo cantor, compositor, ator e cordelista Zelito Miranda em uma festa que vai reunir forró, xaxado, apresentações de grupos de quadrilha e o bom-humor do comediante Renato Piaba, convidado do evento. A festa será realizada no Parque da Cidade, no Itaigara. A entrada é gratuita.

Zelito Miranda recebe convidados no "Forró no Parque", evento realizado neste domingo

Banda paulista está de volta à Bahia para apresentar o CD e DVD "Acústico ao Vivo"

Dirigido por Ridley Scott, Robin Hood é estrelado por Russel Crowe e Cate Blanchett

Outros filmes que passam a ser exibidos a partir desta sexta são “Maré de Azar”, comédia protagonizada por Ben Affleck e o drama “O Preço da Traição”, estrelado por Julianne Moore, Liam Neeson e Amanda Seyfried, além de “Os Homens Que Não Amavam as Mulheres”, suspense baseado no romance do jornalista sueco Stieg Larsson.



Teatro – Nos palcos, a peça “Sopros de Vida” faz curta temporada em Salvador, com apresentações de sexta-feira a domingo, no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Integram o elenco da elogiada montagem, as atrizes Nathalia Timberg e Rosamaria Murtinho. No Teatro Castro Alves, fica em cartaz, no sábado e domingo, o musical infantil “Mary Poppins”.

E para quem ainda não assistiu, este final de semana é a última oportunidade para conferir os espetáculos “Donos da Terra”, vencedor de dois prêmios Braskem de 2010 – melhor diretor e melhor espetáculo infantil -, no Teatro do Isba, e “Se Acaso Você Chegasse”, em cartaz no Teatro Sesc Senac Pelourinho.

